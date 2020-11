경남대 간호학과 ‘동행’ … “우리가 건강 지킴이”

지역연계 사회봉사 프로그램 실시

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남대학교 간호학과 봉사 동아리 ‘동행’이 지난 2일 마산종합사회복지관에 손소독제와 마스크로 구성된 100개의 ‘코로나 키트’를 전달했다고 3일 밝혔다.

경남대학교 대학혁신지원사업 ‘전공 및 지역연계 사회봉사 프로그램’의 목적으로 진행된 이번 봉사활동은 지영주 교수의 지도하에 지역사회 취약계층을 위한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 키트를 간호학과 학생들이 직접 제작했다는 데 더 큰 의미가 있다.

박흥석 마산종합사회복지관장은 “학업으로 바쁜 시간 중에도 코로나19로 지친 지역사회를 위해 다양한 봉사활동을 아끼지 않는 경남대 간호학과 학생들에게 감사하다”고 전했다.

경남대 지 교수는 “학생들의 한 땀 한 땀 바느질 정성이 키트를 받으시는 분들께 전해지길 바라며, 이번 기회로 복지관 이용 지역사회 주민의 건강지킴이 활동에 경남대학교 간호학과가 적극적으로 동참하겠다”는 의지를 보였다.

