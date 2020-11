창원대 과학영재교육원, 2021학년도 영재교육대상자 선발

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대 과학영재교육원은 2021학년도 영재교육대상자를 모집한다.

과학영재교육원은 지난 8월 영재성 관찰대상자 전형을 통해 31명을 우선 선발했다. 10월 24일 온라인 입시설명회를 통해 2021학년도 영재교육대상자 전형을 소개했다. 11월 12~17일 원서접수를 받아 1차 서류심사를 거쳐 모집정원의 2배수를 선발한다. 12월 12~13일에는 심층 면접을 통해 영재교육대상자를 최종 선발할 예정이다.

영재교육대상자로 선발된 학생은 2021학년도 심화1과정 6개 분야, 심화2과정 5개 분야, 사사과정 5개 분야로 영재교육을 받을 수 있다. 이번 신입생 전형을 통해 우수한 지역 영재들을 선발할 방침이다.

창원대 과학영재교육원은 과학영재의 조기 발굴과 체계적 육성지원을 통해 이·공계 핵심 과학기술 인력 양성과 국가 경쟁력을 강화하는 것이 목표이다. 지역의 우수한 과학영재를 발굴·육성하기 위해 영재성 관찰대상자 전형, 영재교육 이수자 전형 등 다양한 유형의 입시전형을 시행하고 있다.

과학영재교육원 2021학년도 영재교육대상자 모집 및 관련 세부내용은 홈페이지에서 확인 가능하며, 과학영재교육원로 문의하면 된다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr