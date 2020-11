1세대 수산경영인 장재수 회장, 부경대에 1억원 쾌척

홍림수산냉동 장 회장 3일 부경대 총장실 찾아 대학발전기금 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 장재수 홍림수산냉동 회장(85)이 부경대에 대학발전기금 1억원을 쾌척했다.

장 회장은 3일 오전 부경대(총장 장영수) 대학본부 3층 총장실을 찾아 대학 발전을 위해 써 달라며 장영수 총장에게 1억원을 전달했다.

장 회장은 국내 수산경영 1세대로 수산 물류 현대화에 기여해 온 우리나라 수산업 역사의 산증인이다.

지난 2005년 해양수산부장관상을 받는 등 수산경영 분야 발전을 이끈 수산경영인이다.

장 회장은 “수산 분야 교육과 연구의 요람인 부경대의 발전에 보탬이 되면 좋겠다. 앞으로도 부경대 발전을 위해 계속 관심을 가지고 지원하도록 힘쓰겠다”고 말했다.

부경대는 이번 발전기금을 우수 인재 양성, 연구 지원, 대학시설 개선 등 대학 발전을 위해 사용할 계획이다.

