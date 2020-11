[아시아경제 구은모 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 28,150 전일대비 100 등락률 +0.36% 거래량 45,168 전일가 28,050 2020.11.03 14:09 장중(20분지연) 관련기사 RFHIC, 160억 규모 방산용레이더 관련 부품 공급 계약 체결북 미사일 막을 방공망 촘촘해진다LIG넥스원, 189억 규모 선급금 지급 결정 close 은 방위사업청과 356억7900만원 규모의 항공관제레이더(par) 후속 양산 계약을 체결했다고 3일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 2.46% 규모이며, 계약기간은 2023년 11월30일까지다.

