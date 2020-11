시민단체, '옥중서신 폭로' 김봉현 접대 검사 고발

[아시아경제 이정윤 기자]'라임 사태'의 핵심으로 꼽히는 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 옥중서신을 통해 폭로한 이른바 '검사 술접대'에 참석한 현직 검사 3명이 검찰에 고발됐다.

사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 3일 서울중앙지검 앞에서 기자회견을 열고 현직 검사 3명을 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 등의 혐의로 고발한다고 밝혔다.

사세행은 "검찰 공무원이 사건관계인으로부터 수사 편의를 봐달라는 부정한 청탁을 받고 자신의 직무와 관련해 부당한 이익인 향응을 제공받은 것이라고 봐야한다"고 주장했다.

또 "이 사건 접대를 받은 피고발인 중 1명은 김 전 회장이 연루된 라임자산운용 사태 사건의 수사팀장으로 재직하다 외부 기관에 파견됐다는 것이 법무부 감찰에서 사실로 확인됐다고 추미애 법무부 장관이 국정감사에서 직접 밝혔다"면서 "향응을 받은 후 라임 사건 수사팀장으로서 부당한 영향력을 행사한 것으로 의심된다"고 했다.

사세행은 이들 3명과 술자리를 주선한 인물로 지목된 이주형 변호사를 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반으로도 고발했다. 사세행은 "김 전 회장으로부터 주류만 제공받은 것이 아니라 일명 '2차'라고 하는 성 접대 역시 제공받은 것으로 보인다"면서 "김 전 회장과 업주, 종업원 등의 진술 자백과 압수수색을 통해 확보된 영업 장부 등을 통해 얼마든지 입증이 가능할 것"이라고 강조했다.

