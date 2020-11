[아경 여론조사]서울시장 지지, 민주 37.9%, 국민의힘 34.5%…박영선·오세훈 각각 1위

[아시아경제 박철응 기자] 서울시민을 대상으로 한 여론조사 결과, 내년 4월 보궐선거에서 더불어민주당 후보가 당선돼야 한다는 답변이 오차범위 내에서 국민의힘 후보 선호를 앞섰다. 정당 지지율은 민주당이 10%포인트 넘게 높았지만 당선 희망 정당 질문에는 큰 차이를 보이지 않았다. 민주당에 대한 보궐선거 책임론과 무당층에 보수 유권자들이 많이 포함된 영향으로 보인다.

여당 후보 적합도 조사에서는 박영선 중소벤처기업부장관이, 범야권 후보로는 오세훈 전 서울시장이 가장 많은 응답을 받았다.

서울의 부동산 가격 안정화 방안으로는 재개발·재건축을 통한 민간 주택 공급 확대가 적절하다는 응답이 가장 많았고, 정부의 공시지가 현실화 방침에는 대부분 동의하되 고가주택 보유자에 한정해 증세돼야 한다는 의견이 높게 나타났다.

아시아경제가 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 지난 1~2일 만 18세 이상 서울시민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사(휴대전화 100%, 자동응답) 결과, '어느 당 후보가 당선되길 원하느냐'는 질문의 답변으로 민주당이 37.9%, 국민의힘 34.5%로 나타났다. 제3당과 무소속은 각각 11.0%, 5.1%, '없음·잘모름'은 11.5%였다.

민주당 입장에서는 당혹스러울 수 있는 대목이다. 지지하거나 호감을 갖는 정당을 물었을 때는 민주당 35.2%, 국민의힘 22.9%로 12.3%포인트나 높은데, 보궐선거에서 원하는 정당으로는 국민의힘과의 격차가 오차범위 내로 좁혀져 버린 것이다.

'지지하거나 호감 가진 정당이 없다'는 무당층이 20.6%였는데 이 중 다수가 보수 성향을 갖고 있다는 추론이 가능하다. 민주당이 보궐선거의 원인을 제공했다는 책임론이 일부 작용했을 수도 있다.

'후보 적합도' 조사는 아직 윤곽이 확실치 않은 상황이나, 거론되는 주요 인사 중 서울시민들이 누구를 염두에 두고 있는지 파악하기 위해 실시했다.

민주당 후보로는 박영선 장관(13.6%), 박주민 민주당 의원(10.3%), 추미애 법무부장관(7.7%), 임종석 전 청와대 비서실장(6.6%), 우상호 민주당 의원(4.5%), 정청래 민주당 의원(3.6%) 순으로 나타났다. 그러나 '잘모름·무응답'이 과반에 육박할 정도라 향후 민심의 유동성은 큰 편이다.

범야권 보수 후보로는 오세훈 전 서울시장(17.6%), 안철수 국민의당 대표(15.9%), 금태섭 전 민주당 의원(8.4%), 윤희숙 국민의힘 의원(6.5%), 조은희 서초구청장(6.2%), 김동연 전 경제부총리(5.1%) 순으로 나타났다. 오 전 시장과 안 대표가 인지도 등에서 유리한 것으로 보인다. 지난달 민주당을 탈당한 금 전 의원의 경우 이른바 '반문재인 연대론'이 제기되면서 주목을 받고 있다.

민주당의 서울시장 후보 공천에 대해서는 '공천하면 안 된다'는 답이 44.6%로 '공천해야 한다'는 응답 39.3%를 앞섰다. 민주당 지지 응답자들이 81% 넘게 '공천해야 한다'고 했으나 국민의힘 지지자들은 90%가량 반대했고, 정의당 지지자들도 반대가 다소 높게 나타났다.

문재인 대통령에 대해 '정치적으로 지지한다'는 응답은 50.8%, ‘지지하지 않는다’는 46.2%로 나타났다. 정치적 지지도는 여타 여론조사의 직무수행 평가에 비해 선거에 미칠 영향을 보다 직접적으로 파악할 수 있다.

서울의 부동산 안정화를 위한 방안을 묻자 '재건축·재개발 규제 완화 등 민간 주택 중심의 공급 확대'가 28.0%로 가장 높았고, '재산세와 종합부동산세 등 보유세 강화'가 21.2%로 뒤를 이었다. 이어 '양도세, 취등록세 등 거래세 완화'(14.1%), '유휴부지 발굴 등 공공주택 중심 공급 확대'(14.0%), '정부가 주관하는 재건축·재개발 통한 공급 확대'(10.5%) 등으로 나타났다.

2030년까지 공시지가 현실화율을 90%까지 단계적으로 높이겠다는 정부 방침과 관련해서는 '공시지가 현실화에 동의' 의견이 69.2%로 높게 조사됐다. 하지만 '모든 주택 소유자의 증세' 의견은 19.1%에 그쳤고, '고가주택 한정 증세'가 30.4%로 가장 많았다. '세율 조정을 통해 현재 세부담을 유지해야 한다'는 응답이 19.7%였고, '공시지가 현실화 자체를 반대한다'는 의견도 21.1%로 나타났다.

이번 조사의 응답률은 8.07%였으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.10%포인트다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr