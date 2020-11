금융보안원, 사이버 침해위협분석 대회 개최…코스콤 등 7팀 선정

[아시아경제 김민영 기자] 금융보안원은 국내 유일의 금융권 사이버 침해위협분석 대회인 'FIESTA 2020' 시상식을 개최했다고 3일 밝혔다.

금융보안원은 2018년부터 금융보안에 대한 위협분석 전문인력을 발굴해 육성하고 금융권 사이버 침해위협 대응능력을 강화하기 위해 금융권에 특화된 사이버 침해위협분석 대회를 개최하고 있다.

올해부터는 금융회사 재직자 외 대학(원)생으로 대회 참가 대상을 확대했고, 총 194개팀(금융회사 38팀, 대학생 120팀, 내부직원 36팀) 345명이 참가했다.

전날 서울 여의도 금융보안교육센터에서 진행된 시상식에선 ▲포렌식 ▲악성코드 ▲모바일 ▲웹해킹 등 4개 분야의 17개 문제에 대해 대회를 진행해 금융회사 부문 3팀과 대학(원) 부문 4팀 등 7팀을 선발했다.

금융회사 부문에서는 코스콤(조현규 대리 외 2명)이 최우수상, 카카오페이(우동규)가 우수상, KB국민은행(방주원 대리 외 2명)이 장려상을 수상했다.

대학(원)생 부문에서는 shoo-in 팀(김재헌 외 2명)이 최우수상, 인연들 팀(김희주 외 2명)이 우수상, GoldBo1 팀(김영훈 외 2명)과 N0Named 팀(강준혁 외 2명)이 장려상을 각각 수상했다.

김영기 금융보안원 원장은 “앞으로도 금융권 사이버 침해위협 분석대회인 FIESTA를 확대·발전시켜 금융권에 필요한 침해 대응 전문인력을 확보하고 금융권 전반의 침해 대응 역량을 강화해 나갈 것 ”이라고 밝혔다.

