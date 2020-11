[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회 도시건설위원회가 주최하는 ‘그린뉴딜 신재생에너지 관련 정책 간담회’를 앞두고 100여명이 넘는 시민들이 순천만국제습지센터 2층 컨퍼런스홀에 모였다.

정책 간담회를 두고 순천시 의회와 반대측 시민들 사이에 벌써부터 감정이 격앙된 목소리들이 들리고 있다.

찬성과 반대의 논리에서 시작된 간담회가 아니라 정부가 추진하는 그린뉴딜 신재생에너지를 알고자 하는 취지의 간담회를 설명하는 김미연 순천시의회의 도시건설위원장에게 순천지역 풍력발전단지조성 반대 대책위 사무국장이 허유인 의장의 풍력발전소 관련 발언을 이유로 들며 한때 험악한 분위기도 연출됐다.

