<발령>

◆실장급

▶핵비확산본부 안전조치실장 김민수 ▶핵비확산본부 수출입통제실장 양승효 ▶핵안보본부 사이버보안실장 이정호 ▶경영기획부 경영지원실장 김상순

