항균·항바이러스 공기정화 특허출원↑…코로나19 확산 영향

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 항균·항바이러스 기능을 갖춘 공기정화 기술의 특허출원이 증가하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 항균 기능이 있는 실내 공기정화 기술이 발전하면서 이와 관련된 특허출원이 함께 늘고 있는 것으로 분석된다.

3일 특허청에 따르면 2016년~올해 출원된 ‘실내 항균·항바이러스 공기정화’ 분야의 특허는 총 238건으로 연평균 14%가령의 증가율을 보였다.

연도별 특허출원은 2016년 38건, 2017년 41건, 2018년 45건, 2019년 50건, 올해 9월 기준 64건 등으로 증가했다.

특히 항균·항바이러스 공기정화 분야의 특허출원은 올해 초 세계보건기구(WHO)의 팬데믹 선언 이후 증가폭이 두드러졌다. 실제 지난 3월~7월 출원된 항균·항바이러스 공기정화 분야의 특허는 총 49건으로 지난해 연간 출원건수에 버금갔다.

최근 5년간 출원된 항균·항바이러스 공기정화 분야의 특허 출원동향에선 필터류가 63건(26.5%)으로 가장 많고 자외선(UV) 살균기술 38건(16.0%), 필터 구성물질 25건(10.5%), 물로 세종하는 습식기술 20건(8.4%), 플라즈마·음이온 기술 19건(8.0%), 전기집진기술 7건(2.9%) 등이 뒤를 이었다.

이중 주목할 점은 코로나19 확산 상황에서 병실 내 음압기에 접목한 자외선(UV) 또는 살균기능의 필터 관련 특허출원이 지난해 2건에서 올해(3월 이후) 15건으로 늘어난 점이다.

이는 코로나19 바이러스 치료와 관련해 일선에서 긴급하게 요구되는 기술에 맞춰 관련 특허출원도 발 빠르게 증가한 점을 방증한다고 특허청은 설명한다.

2016년 이후 올해까지의 항균·항바이러스 공기정화 분야 출원주체별 비중은 중소기업이 39.9%(95건)로 가장 높고 개인 36.6%(87건), 대기업 13.9%(33건), 대학·연구소 9.7%(23건) 등이 뒤를 잇는 양상을 보였다.

중소기업과 개인의 항균·항바이러스 공기정화 분야 특허출원이 전체 출원건수 증가를 주도한 셈으로 이는 관련 기술 개발이 소자본의 기업 또는 개인을 통해 이뤄지기에 용이한 덕분으로 풀이된다.

특허청 류동현 화학생명기술심사국장은 “코로나19 영향으로 실내 세균 또는 바이러스를 사멸하는 기능의 실내 공기정화 기술이 각광받는 요즘”이라며 “특허청은 관련 특허정보를 국내 기업에 신속하게 제공하고 기업의 산업경쟁력을 높이는 데 일조하겠다”고 말했다.

