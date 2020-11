파인디지털, 5배 저장 룸미러 블랙박스 ‘파인뷰 R2’ 예약판매

차박족 SUV를 위한 룸미러 블랙박스

[아시아경제 김희윤 기자] 파인디지털은 스마트 룸미러와 블랙박스가 동시에 적용된 전후방 FHD 룸미러 블랙박스 ‘파인뷰 R2’ 출시에 앞서 단독 예약판매 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

신제품 파인뷰 R2는 짐이 많은 차박족의 SUV를 위해 E-미러가 탑재된 룸미러 블랙박스다. 순정 룸미러보다 넓은 후방 화각으로 실시간 주행 상황 확인이 가능하다. 짐이 많거나 뒷좌석에 사람이 많아도 후방 시야 가림없이 룸미러 확인이 가능해 안전 운전을 돕는다.

새롭게 도입된 포맷프리 2.0은 스마트 타임랩스로 녹화 시 표준모드 대비 5배 저장이 가능하다. 효율적인 압축으로 화질 손상 없이 영상을 저장하는 스마트 타임랩스 녹화는 충격 발생 시 ‘노멀’ 폴더와 ‘이벤트’ 폴더 두 곳에 영상을 저장해 녹화 데이터 누락을 예방한다.

아울러 ‘소니 스타비스’ 센서 탑재와 후방 HDR 적용으로 선명한 촬영을 구현했다. 안전운전 도우미 2.0은 매월 정보가 업데이트돼 최신 단속카메라 정보뿐만 아니라 어린이 보호구역의 이면도로까지 안내해 운전자의 편의성을 높였다고 파인디지털 측은 설명했다.

11번가에서 단독으로 진행되는 예약판매 이벤트는 500대 한정으로 오는 11일까지 진행된다. 이벤트로 제품 출장 설치 서비스와 3만원 상당의 외장 GPS 안테나도 무상으로 제공된다. 예약판매 기간 중엔 정가 대비 최대 40% 할인된 19만9000원에 제품을 구매할 수 있다.

제품 도난 또는 고객 실수로 파손될 경우 새로운 제품으로 보상하는 ‘안심플랜 서비스’도 도입됐다. 추후 사고 발생 시에 전담 변호사가 과실 여부와 대응 방안에 대해 자문을 지원하는 ‘무료 법률 상담 서비스’도 함께 제공한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr