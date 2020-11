관악구, 청년친화헌정대상 2년 연속 정책부문 대상 수상

청년 목소리에 귀 기울이고, 청년 공감하는 정책 추진한 결과 지난해 이어 2년 연속 정책대상 선정 쾌거 자타공인 ‘청년도시 관악구’ 증명

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 ‘제4회 대한민국 청년의 날’ 행사 일환으로 지난달 31일 올림픽공원에서 개최된 ‘청년친화헌정대상’에서 2년 연속 기초자치단체 평가 정책부문 대상 수상의 쾌거를 달성했다.

국회사무처 소관 사단법인 ‘청년과 미래’가 주최하는 청년친화헌정대상은 광역 및 기초지방자치단체, 국회의원, 시·도의원을 대상으로 심사가 진행된다.

정책, 입법, 소통 등 다양한 분야의 청년 기여도를 평가하는 청년 친화지수를 기준으로 청년 친화적 환경조성에 기여한 기관들의 업적과 공로를 표창하기 위해 마련된 자리다.

민선 7기 출범 이후 서울시에서 유일하게 청년 업무를 전담하는 청년정책과를 신설, 주요 공약인 청년정책을 적극적으로 추진한 결과 지난해에 이어 2년 연속 수상을 통해 ‘청년도시 관악’으로 거듭나고 있음을 증명했다.

구는 ▲청년지원 기본 조례 개정 ▲청년참여기구 운영 활성화 ▲신림동 쓰리룸 조성 ▲관악 청년청 건립 ▲관악 청년축제 개최 ▲청년드림 관악캠프 등 청년 관련 행사 개최 및 참여도 등에서 높은 점수를 받았다고 밝혔다.

박준희 구청장은 “관악구는 청년 인구비율 전국 1위(40.5%)인 자타공인 청년도시로 2년 연속 대상을 받게 돼 무척 기쁘다”며 “앞으로도 관악의 미래이자 주인공인 청년들의 목소리에 귀 기울이며, 청년들이 공감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

