[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 미국 시사주간지 US뉴스 앤드 월드 리포트가 최근 발표한 2021 세계대학순위에서 국내 11위를 차지했다고 1일 밝혔다.

미국 국내 대학 순위발표로 유명한 US뉴스가 올해 전 세계 86개국 1678개 대학을 대상으로 1500위까지 종합평가 순위를 발표했다. 평가지표는 세계적 연구실적 평판, 지역적 연구실적 평판, 전체 인용지수, 국제 공동연구 등 총 13개이며 지표별 비중은 세계적·지역적 연구실적 평판, 피인용 상위10% 논문·출판물 수가 12.5% 연구간행물, 피인용보정지수, 피인용 상위10% 논문·출판물 비율이 각 10% 등이다.

세종대는 학분문야별 평가에서 환경학 분야 국내 3위, 세계 291위 전기전자공학 분야 국내 7위, 세계 250위, 컴퓨터학 분야 국내 7위, 세계 278위를 기록했다.

