경남도의회 김하용 의장, 전국시도의회의장협의회 부회장 선출

“지방자치법 전부개정안 등 전국 시·도의회 공통현안 해결에 최선 다하겠다”

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 김하용 경상남도의회 의장이 전국시·도의회의장협의회 제17대 전반기 부회장으로 선출됐다고 31일 밝혔다.

전국시·도의회의장협의회는 지난 30일 전남 장성군 백양관광호텔에서 2020년 제5차 임시회를 개최하고 영남권역 부회장에 김하용 의장을 선출했다.

김 의장은 “지방자치 발전과 지방의회 운영에 관해 상호 간 교류와 협력을 증진하고 지방의회 공동의 문제를 적극적으로 대처해 나가겠다”며 “국회에 머물러 있는 지방자치법 전부개정안 등 전국 시·도의회의 공통 현안 해결을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 전국 17개 시·도의회 의장으로 구성된 전국시·도의회의장협의회는 지방자치 발전과 지방의회 운영에 관한 상호교류와 협력 증진과 주민의 복지 향상 등을 위한 기구의 역할을 하고 있다.

