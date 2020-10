[아시아경제 박종일 기자] 오승록 구청장은 31일 오후 1시 중계동 등나무문화공원에서 열린 ‘반려동물 문화 축제 ’2020 노원에서 반려동물과 함께 즐겨요‘에 참석했다.

이날 행사는 반려동물 1000만 시대를 맞이해 동물복지에 대한 인식개선과 사람과 동물이 공존하는 건전한 반려문화 정착을 위해 마련됐다.

메인무대와 운동장에서는 입양유기견 생일잔치, 펫티켓 OX퀴즈, 반려견 운동회가 진행, 23개 운영부스에서는 무료기초미용, 반려견 캐리커쳐, 산책교실, 아로마탈취체 만들기 등 다양한 체험프로그램이 진행됐다.

오승록 구청장은 "올해로 3회를 맞는 반려동물 축제가 해가 갈수록 더욱 풍성해지는 것 같이 기쁘다“며 ”반려동물 1000만 시대, 사람과 동물이 함께 행복하게 공존하는 노원을 만들어 나가겠다"고 말했다.

