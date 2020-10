[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 30일 코엑스에서 열린 ‘IF2020 GANGNAM’ 블랙프라이데이 행사에 참석해 스타트업 페스티벌 개막을 축하하며 응원 메시지를 전했다.

이번 행사는 온·오프라인으로 진행, 다수의 스타트업 대표 및 청년이 비대면으로 참여했다.

강남구는 코로나19로 침체된 스타트업 생태계 활성화를 위해 지역 내 우수 스타트업의 판로 개척 및 청년창업을 지원하는 등

다양한 창업 프로그램을 준비·지원하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr