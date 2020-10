[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 3,200 등락률 -3.67% 거래량 974,687 전일가 87,200 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [컨콜 종합]LG 스마트폰, 5G 중저가 폰으로 돌파구 찾는다[컨콜] LG전자 "LCD 패널 가격 변동 익숙해…상황에 맞게 대응할 것"[컨콜] LG전자 "2021년 설비투자, 올해와 유사한 2조원 중반" close 가 30일 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "자동차용 램프 제품 경쟁력을 강화하기 위해 ZKW와 공동개발을 통한 새로운 광원을 개발하고 있다"며 "주문자상표부착생산(OEM)업체와 협력해 새로운 시장에서의 수주도 모색하고 있다"고 밝혔다.

