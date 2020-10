'포도계의 귀족' 샤인머스캣 디저트 뷔페…호텔업계 최초 출시

호텔 서울드래곤시티 '샤인머스캣 스튜디오'

12월 13일까지 매 주말 정오 오픈

[아시아경제 차민영 기자] 호텔 서울드래곤시티가 포도계의 귀족으로 불리는 샤인머스캣으로 디저트 뷔페 ‘샤인머스캣 스튜디오’를 국내 호텔 최초로 선보인다.

노보텔 스위트 앰배서더 서울 용산 26층에 위치해 탁 트인 도심 전망을 자랑하는 THE 26에서 만나볼 수 있는 ‘샤인머스캣 스튜디오’는 오는 31일부터 12월 13일까지 매주 주말마다 정오부터 2시까지 진행된다. 가격은 성인 1인 기준 부가세 포함 6만원이다. 어린이 1인 기준으로는 4만원이다.

샤인머스캣 스튜디오에서는 상큼한 샤인머스캣 에이드 또는 달달한 포도향이 일품인 티를 웰컴드링크로 맛볼 수 있으며, 샤인머스캣을 듬뿍 올려 식감과 색감 모두 살린 ▲타르트 ▲스펀지 케이크 ▲푸딩 등 디저트 전문 파티시에가 준비한 디저트 13종 및 인기 디저트 크로플 등이 함께 제공된다.

호텔 서울드래곤시티 관계자는 “올 1월부터 딸기, 망고를 활용한 디저트 뷔페를 꾸준히 선보였는데 고객들의 관심이 매우 뜨거웠다”며 “고급 포도 품종 샤인머스캣을 활용한 디저트 뷔페를 국내 최초로 준비한 만큼 싱그러운 샤인머스캣 디저트와 함께 입과 눈 모두 즐거운 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

한편, 서울드래곤시티는 샤인머스캣 스튜디오 오픈과 함께 10월 31일과 11월 1일 양일간 ‘안전하고 즐거운 할로윈’ 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트를 진행한다. 샤인머스캣 스튜디오가 진행되는 THE 26을 포함해 푸드 익스체인지, 알라메종 와인 앤 다인 또는 더 리본을 방문하고 인증샷 및 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 게시물을 올리면 추후 추첨을 통해 객실 숙박권과 레스토랑 이용권 등을 선물로 제공할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr