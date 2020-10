[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 내년 공립 유치원·초등학교·특수학교 교사 임용후보자 선정경쟁 제1차 시험 장소를 30일 홈페이지를 통해 공고했다.

제1차 시험은 내달 7일 목포옥암중학교, 목포애향중학교, 영흥중학교에서 치뤄지며 총 1240명이 응시할 예정이다.

자가격리 대상자는 사전 신청을 받아 별도시험장에서 응시할 수 있다. 사전신청 기간은 내달 4일까지고, 사전신청 기간 이후 자가격리 통지를 받은 응시자에 한해 추가 신청이 가능하다.

응시자는 시험 당일 오전 7시 30분부터 시험실에 입실 가능하며, 오전 8시 30분까지 입실을 완료해야 한다.

수험표와 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 장애인등록증 또는 장애인복지카드)은 반드시 지참해야 하며, 수험표 미지참자는 시험 시작 40분 전까지 시험본부에서 재발급 받으면 된다.

