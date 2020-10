[아시아경제 황윤주 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 87,420 전일가 79,800 2020.10.30 14:19 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 3분기 영업익 50억원...흑자전환한국조선해양, 3분기 영업익 407억원…전년비 34.3% 증가한국조선해양, 3Q 407억…전년比 34.3% ↑ close 은 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 "유럽엽합(EU)이 신종 '코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 대우조선과 결합 심사를 연기 중"이라며 "결정 시기에 대해 자세히 말할 수 없다"고 말했다.

이어 "언론에 언급된 조건부 승인 이야기는 각국 공정위와 논의된 바 없다"며 "결합 심사 결과가 발표되면 바로 전달하겠다"고 덧붙였다.

