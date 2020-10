[아시아경제 오주연 기자] 비츠로셀 비츠로셀 082920 | 코스닥 증권정보 현재가 17,300 전일대비 500 등락률 +2.98% 거래량 221,076 전일가 16,800 2020.10.30 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-23일비츠로셀, 200억 단기차입금 증가 결정비츠로셀, 170억 규모 공급계약 체결 close 은 이탈리아 가스미터 제조업체인 Metersit와 319억6792만원 규모의 스마트미터용 리튬 1차 전지 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 23.96%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr