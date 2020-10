[아시아경제 오주연 기자] 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 259 전일대비 1 등락률 +0.39% 거래량 9,406,640 전일가 258 2020.10.30 10:29 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 맞손! 시너지 효과, 국내 시장 장악한다!반도체! 日 독점체제 무너뜨렸다! 주가급등 ‘이 기업’【전문가추천】 내일 (22일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' close 은 KT와 13억3278만4800원 규모의 초고속 해상무선통신망(LTE-M) 제2운영센터 구축 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 4.6%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr