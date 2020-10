[아시아경제 임혜선 기자] 방역당국이 오는 31일 '핼러윈 데이'와 관련해 다중이용시설에 대한 방문을 자제해달라고 24일 당부했다.

권준욱 중앙방역대책본부(방대본) 부본부장은 24일 정례브리핑에서 핼러윈 데이 모임 관련해 "코로나19는 '3밀'(밀집ㆍ밀접ㆍ밀폐) 환경 어느 곳에서든 발생할 수있다"면서 이같이 말했다.

권 부본부장은 "행사 참여시에는 신체 접촉이나 노래 부르기 등 침방울이 발생할 수 있는 행위를 자제하고, 음식 나눠 먹지 않기도 실천해야 한다"면서 "가능한 짧은 시간 머무르고, 모임 이후 증상이 나타나면 바로 검사를 받아야 한다"고 했다. 이어 "올바른 마스크 착용과 손 씻기와 2m 거리 두기 등의 개인 방역 수칙을 철저히 지키고, 관련 행사를 진행하거나 주최하는 시설에서는 방역 관리자를 지정해 참석자의 체온을 측정하는 등의 기본 수칙을 준수해달라"고 강조했다.

