울산과학기술원, 원전해체 시장 뛰어들었다 … 국제협력 첫 단추

UNIST·英셰필드대, 공동 기술개발&인력양성

23일 오후 업무협약 체결 화상회의 진행

미래 원전해체산업 주도 기술 공동개발키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산과학기술원(UNIST)이 미래 원전해체 기술을 이끌기 위해 국제협력에 뛰어들었다. 원전 해체 경험과 세계적인 기술을 가진 영국 셰필드대와 손을 잡는 등 첫 단추도 끼웠다.

UNIST와 셰필드대학교(University of Sheffield)는 23일 오후 5시 울산 캠퍼스 제5공학관에서 ‘국제협력 업무협약 체결식’을 개최했다.

화상회의 방식으로 진행된 이 날 행사에서 참석자들은 업무협약을 조인하고, 향후 원전해체 기술개발을 위한 공동 연구협력 방안을 논의했다.

두 대학은 이번 협약을 통해 원전해체에 관한 공동 연구와 연구인력 양성 사업에 나선다.

연구 인력 교류 활성화와 교육 프로그램 운영을 통해 전문 인력을 양성하고, 원전해체를 비롯한 첨단 제조분야의 공동 연구 과제를 발굴해 나가기로 했다. 이를 위해 연구 장비, 시설 등 인프라와 자원의 공동 사용도 추진한다.

UNIST 원전해체융합기술연구센터(센터장 김희령)는 이번 협력의 중심을 맡아 원전해체 핵심 요소기술 개발과 인재양성을 주도할 계획이다.

센터는 정부와 울산시의 지원을 받아 ‘원전해체 방사선 모니터링 기술’, ‘해체 방사선 안전성 평가기술’, ‘해체 방사성 폐기물 처리기술’ 등을 개발하고 있다.

김희령 센터장은 “우리나라는 고리 1호기 등 상용 원전의 첫 해체를 앞두고 있고, 해체 경험국가와의 협력을 통해 제염, 해체, 절단, 폐기물 처리, 부지 복원 등을 진행해야 한다”고 말했다.

김 센터장은 “각 과정의 기술을 축적하고 고도화한다면 원전해체 기술을 우리나라 미래 주력산업으로 육성해 세계 시장에 진출할 수 있다”고 강조했다.

셰필드대학교는 영국 내 최대 규모의 상용화 연구기관인 ‘첨단제조기술연구원(Advanced Manufacturing Research Centre, AMRC)’를 통해 다양한 분야의 첨단기술 연구개발에 앞장서고 있다.

원전해체 분야에서도 기술개발은 물론 글로벌 기업과의 협업을 통한 공급망 구축 등 앞선 경험을 보유하고 있다.

이용훈 UNIST 총장은 “원전해체 분야에서 풍부한 경험이 있는 셰필드대와 상호협력 관계를 구축하게 돼 기쁘다”며 “미래 원전해체를 위한 기술개발 협력을 통해 국내 및 글로벌 원전해체 산업기술 확보의 토대를 마련할 수 있길 바란다”고 말했다.

코엔 램버트(Koen Lamberts) 세필드대 총장은 “원전해체 분야를 비롯한 제조 분야 전반에서 연구 역량이 훌륭한 UNIST와 공동 연구를 통해 원천 기술을 조기 확보하고, 산업에 연계할 좋은 기회라고 생각한다”며 “영국 셀라필드(Shellafield) 지역에서의 원전해체 경험을 한국과 공유하고, 학생과 연구 인력의 교류를 통해 글로벌 수준의 전문 인력 양성에 이바지할 수 있을 것”이라고 말했다.

이날 협약식에는 UNIST 이용훈 총장과 황일순 석좌교수, 김지현 교무처장, 방인철 원자력공학과장, 박재영 교수, 민병주 교수, 안상준 교수, 윤의성 교수, 이승준 교수, 김희령 원전해체융합기술연구센터장과 울산광역시 이흠용 과장, 김성욱 사무관, 한국첨단제조기술연구원(AMRC KOREA) 이정환 원장, 공창덕 자문이사, 김수희 팀장, 박기륭 과장 등이 참석했다.

셰필드대에서는 코엔 램버트(Koen Lamberts) 총장, 데이브 페틀리(Dave Petley) 부총장, 닐 하얏트(Neil Hayatt) 교수, 캇자 니에미넨(Katja Nieminen) 국제협력처장이 영국 현지에서 협약식에 참여했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr