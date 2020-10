코오롱글로벌 '사변형 격자지보재' 국토부 건설신기술 지정

[아시아경제 문제원 기자] 코오롱글로벌은 스틸텍, 동해종합기술공사와 개발한 이형봉강을 이용한 '사변형 격자지보재'가 국토교통부 건설신기술 제903호로 지정됐다고 23일 밝혔다.

사변형 격자지보재는 NATM 터널 굴착공사에서 터널의 안정성을 확보하기 위해 적용되는 강지보재 기술이다.

강지보재는 굴착 직후 터널주변 지반의 이완을 최소화하고 굴착면의 과다한 초기변위를 억제하기 위해 설치하는 강재로 된 부재다.

3사가 공동개발한 신기술은 '나사마디 이형봉강'을 적용하고, 단면을 사변형으로 구성해 기존 강지보재보다 강재사용량을 최대 21% 줄이고, 휨성능을 향상시켰다.

강재사용량이 줄면서 비용이 최대 23% 절감되고, 중량도 감소하여 운반 및 설치가 용이하다.

이번 건설신기술 지정에 따라 코오롱글로벌은 발주청으로부터 신기술 우선적용, 사전심사(PQ)점수 부여 등의 혜택을 받을 수 있다.

사변형 격자지보재는 2017년 한국도로공사 기술마켓에 등록된 이후 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제10공구, 고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사 제2공구 등에 적용됐다.

코오롱글로벌 관계자는 "앞으로 수도권 광역교통망 및 고속도로 등의 신설 등으로 터널건설이 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 사변형 격자지보재 기술의 쓰임새가 많아 질 것으로 기대한다"고 했다.

