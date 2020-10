여야, BTS 논란 적극 대응 한목소리…국회 외통위 국정감사(종합)

중국 외교부 BTS 상품 통관 금지설에 "그런 정책 없다" 부인

장하성 대사, 법인카드 사과…코로나19 상황 아니었다면 시진핑 이미 방한

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 국정감사 10일 차인 21일 중국 베이징 주재 한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 화상 국정감사는 장하성 주중 대사의 고려대 교수 재직 시절 법인카드 부정사용 논란과 방탄소년단(BTS) 논란에 초점이 맞춰졌다.

또 시진핑 중국 국가주석의 연내 방한 가능성과 중국 경제 성장에 대한 질의도 관심을 받았다.

장 대사는 고려대 교수 재직 시절 법인 카드를 부정하게 사용했다는 논란에 대해 유흥업소가 아닌 음식점에서 사용했지만 적절하지 못했다며 공개적으로 사과했다.

장 대사는 박진(국민의 힘) 의원의 법인 카드 사용 질문에 "연구소 직원들과 음식점에서 회식할 때 식사와 와인 비용으로 사용했다"고 해명했다.

장 대사는 6차례 총 279만원을 썼다면서 "여러 명이 식사와 안주를 시키면서 40여만원이 더 나와 연구소 운영 카드와 연구비 지원 카드로 나눠 결제했다"고 소명했다.

장 대사는 이어 고려대 감사에서 결제가 적절하지 못한 것이라는 지적을 받아 전액 환급했다고 설명했다.

장 대사는 "연구소장 당시 일이지만 적절하지 못하게 쓴 데 대해 고려대 구성원들과 국민 여러분께 송구하다는 말씀드린다"고 말했다.

BTS 상품 배송 금지에 대한 질의도 이어졌다.

정진석(국민의 힘) 의원은 정부의 대응이 수동적이고 속수무책이라고 지적했다.

이용선 더불어민주당 의원도 BTS 논란이 고고도 미사일 방어체계(THAADㆍ사드) 사태처럼 악화해 중국 당국이 경제, 문화, 관광 등 비관세 장벽을 다시 재연하게 될계기가 될까 봐 우려된다고 말했다.

장 대사는 "관련 상황이 처음 보도된 후 다음 날 중국 정부의 고위급인사와 직접 소통했다"면서 "(상황을) 매우 엄중하게 보고 대응하겠다"고 답했다.

그는 이어 "윈다(韻達)라는 업체가 공지를 올린 이후 두 업체가 중단했다는 보도가 있어 직접 확인했는데 일단 중단 조치는 없었다"면서 "하지만 분명 배달 중지 문제 발생했기 때문에 매우 적극적으로 대응하고 있고, 국감이 끝나면 중국 고위층에 직접 문제를 제기하겠다"고 답했다.

장 대사는 또 BTS 상품 배송 중단 업체가 확대되고 있다는 언론 보도와 관련해서는 "처음에 윈다라는 한 업체였는데 중퉁 등 다른 업체가 추가됐다는 보도가 나와서 업체들과 직접 소통하고 있다"면서 "워낙 민감하고 양국 국민 감정선을 건드릴 수 있기 때문에 엄중하게 대응하고 있다"고 답했다.

중국 외교부는 이날 정례브리핑을 통해 "중국은 한국과 함께 양국의 우호 증진을 위해 적극적으로 노력하기를 원한다"며 "중국 해관 등 중국 정부는 (BTS) 상품 통관 금지와 같은 정책을 내놓지 않았다"고 밝혔다.

김석기(국민의힘) 의원의 시 주석 방한 관련 질의에 대해 장 대사는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 안정되면 우선으로 방문할 나라가 한국이라는 소통은 대사관에서 (중국 측과) 계속하고 있다"면서 "가정적으로 말씀드리기 그렇지만 코로나19 상황이 아니었다면 방문이 이미 이뤄졌을 것이라고 생각한다"고 답했다.

그는 이어 "중국 당국도 코로나 상황이 안정되면 먼저 한국을 방문하겠다는 의사 표현을 분명히 하고 있다"고 덧붙였다

김영호 (더블어민주당) 의원은 중국 경제의 빠른 회복 배경에 대해 질의했다.

장 대사는 "중국 양회에서 대대적인 재정확장 정책을 썼는데 이는 과거에 없었던 일"이라면서 "코로나19 사태가 다른 나라보다 일찍 회복된데다 재정정책이 경제회복에 도움이 됐다"고 설명했다.

미ㆍ중 무역전쟁에 따른 우리 기업의 피해 현황에 대한 물음에 장 대사는 "반도체 등 첨단산업 분야는 피해가 없지만 에어컨, 냉장고 등 소비재는 영향을 받고 있다"면서 "중소기업 등 피해를 최소화하기 위해 상황을 파악, 협의하고 있다"고 답했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr