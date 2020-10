[컨콜]LG화학 "양극재 사업 2025년 매출 4조원 이상 육성"

[아시아경제 박소연 기자] LG화학은 21일 실적발표 콘퍼런스콜에서 "양극재 사업에서 2025년 매출액 4조원 이상으로 육성하고, 생산량도 2020년 4만t에서 2025년에는 17만t으로 늘리려 한다"고 밝혔다. LG화학은 "2013년부터 양극재 시장에서 글로벌 완성차 업체인 GM, 폭스바겐 등에서 레퍼런스를 쌓아 오고 있다"고 말했다.

