[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 정려원의 우아한 일상을 담은 화보가 공개됐다.

평소 남다른 패션 센스와 자연스러운 아름다움으로 여성들의 워너비 아이콘으로 자리 잡은 정려원이 패션지 마리끌레르와 함께한 화보를 통해 다양한 스타일을 완벽하게 소화해내며 패셔니스타 다운 면모를 발산했다.

정려원 화보는 마리끌레르 11월호에서 만나볼 수 있다.

