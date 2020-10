인도, 국경지대 인근서 체포한 중국군 송환...갈등없이 일단락

[아시아경제 이현우 기자] 인도군이 중국과의 국경지대 인근에서 길을 잃고 방황하다 체포한 중국군 1명을 조사 후 송환했다고 밝히면서 추가적인 갈등없이 사건이 일단락됐다. 양국은 지난 5월 이후 국경일대 대규모 병력과 중화기를 배치하고 대치하고 있어 국지전 우려가 커진 상황이다.

21일 NDTV 등 인도 언론과 중국군 기관지 제팡쥔바오 등에 따르면 인도군은 전날 국경인근지대에서 인도군에 의해 체포됐던 중국군 상병 왕야룽을 중국측에 돌려보냈다고 밝혔다. 인도군에 따르면 이 병사는 길을 잃고 북부 라다크 지역의 중국과 인도간 실질통제선(LAC)을 넘어왔다가 지난 19일 인도측이 관할하는 추마르-뎀초크 지역에서 체포됐다.

인도군은 체포 직후 성명을 내고 "이 병사는 정해진 규약에 따라 절차가 마무리되면 중국 측으로 돌려보내질 것"이라고 밝힌 바 있다. 인도군은 해당 병사를 혹독한 날씨와 높은 해발고도 등으로부터 보호하기 위해 의료 지원과 함께 산소, 음식, 옷 등을 제공했다며 인도주의적으로 대했음을 강조했다. 인도 당국에 따르면 해당 병사는 인도측 중국 전문가에 의해 조사를 받은 뒤 송환된 것으로 알려졌다.

앞서 중국군도 병사 실종사실을 인도 측에 알리면서 송환요청을 한 것으로 알려졌다. 중국군은 "우리 측 병사가 야크를 찾는 지역민을 돕다가 18일 밤 길을 잃고 실종됐다"며 "인도군이 조속히 병사를 돌려보내기를 바란다"고 밝혔다. 인도군이 조속히 해당 병사를 돌려보내면서 양측은 추가적인 충돌없이 사건을 일단락한 것으로 풀이된다.

앞서 인도군과 중국군은 5월 접경지역인 판공호수에 이어 6월에는 갈완계곡에서 양측 병사들끼리 혈투를 벌여 수십명의 사상자가 발생하는 등 충돌이 발생했다. 이후 45년 만에 국경지역에서 총기 사용 등이 허가됐고, 장갑차와 미사일 등 중화기가 배치되며 긴장감이 크게 높아진 바 있다. 앞서 인도와 중국은 1962년 국경획정 문제로 전쟁을 치렀으나 미국과 구소련이 개입의사를 밝히면서 재빨리 휴전한 바 있으며 이후 지금까지도 국경선을 확정하지 못한채 LAC를 경계로 대치 중이다.

