국내 최초 다이아몬드 공구 제조사 등 ‘명문장수기업’ 5곳 선정

선일금고제작, 유엔아이, 종합해사, 한방유비스, 이화다이아몬드공업 선정

중소·중견기업에 바람직한 기업상 제시 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 선일금고제작, 유엔아이, 종합해사, 한방유비스, 이화다이아몬드공업이 '2020년 명문장수기업'으로 선정됐다.

중소벤처기업부는 2020년 명문장수기업으로 선일금고제작 등 5개사를 선정했다고 21일 밝혔다.

명문장수기업은 해당 업종에서 45년 이상 사업을 유지하고 안정적인 일자리 창출, 성실한 조세납부 등 경제적 기여와 함께 사회적 기여를 인정받은 기업을 선정한다. 특히 올해부터는 국민추천과 지자체추천을 통해 후보기업들을 선발했다.

선일금고제작은 일본산 금고가 장악한 국내 금고시장에서 국산 금고 보급에 앞장선 기업이다. 금고에 디지털 잠금장치를 도입하고 예술작품과 접목한 금고 디자인을 개발했다.

이어 문구용 중성잉크 분야 세계 1위 기업 유엔아이, 선박수리 기업 종합해사, 국내 최초 소방기업 한방유비스와 국내 최초 다이아몬드공구 제품 국산화 기업 이화다이아몬드공업이 명문장수기업으로 선정됐다.

이들 기업은 기업과 제품 홍보 시 명문장수기업 마크를 사용할 수 있으며, 정책자금 대출 등 중기부 지원사업을 신청할 때 가점을 받는다.

박영선 중기부 장관은 "우리나라도 독일처럼 대를 이어 장기간 경제와 사회 발전에 기여하는 명문기업이 많이 탄생하고, 이들 기업이 지속해서 성장해 나갈 수 있도록 정부 지원을 늘려나가겠다"고 말했다.

