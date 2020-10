신한카드, 새 영상광고 론칭…"소비·금융관리는 '늘'신한페이판에 맡기세요"

고객의 모든 순간 아껴주고, 모아주고, 관리한다는 의미인 늘테크 선보여

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 신한페이판의 소비관리서비스를 주제로 제작한 영상 광고 '소비마마'편에 이어 신한카드만의 종합금융서비스를 담은 '늘테크' 광고를 새롭게 선보인다고 21일 밝혔다.

늘테크는 고객의 모든 순간에서 늘 모아주고, 늘 아껴주며 늘 관리해 준다는 의미로 간편결제를 넘어 소비·자산관리 및 다양한 맞춤 혜택까지 한번에 제공하는 신한페이판의 종합금융서비스를 뜻한다.

이번 광고는 SBS 드라마 낭만닥터 김사부2를 통해 입지를 다진 배우 안효섭의 오늘로 구성해 고객의 하루에 신한페이판이 늘 함께하고 있다는 모습을 자연스럽게 표현하고 있다.

먼저 출근 시간 계단을 뛰어오르는 중에도 소비가 관리되는 모습으로 시작한다. 안효섭이 역동적으로 뛰어 오른 계단에 나타나는 주·월간 소비진단리포트는 신한페이판을 통해 늘 합리적 소비생활에 대한 가이드를 제공한다는 것을 보여준다. 또 한가로운 오후 반려견과 산책을 하는 순간에도, 자기 관리를 할 때에도 어디서든 신한페이판이 나타난다. 이외에도 잔고가 비어 있는 상태를 냉장고가 텅 비어 있는 상황으로 익살스럽게 보여주며, 통장의 잔고 없이도 송금할 수 있는 신용카드 기반 개인간 송금 서비스인 '마이송금'도 안내하고 있다.

신한카드 관계자는 "이번 광고를 통해 마이데이터 시대에 종합 금융 플랫폼으로 확장하는 신한페이판의 다양한 서비스를 소개함과 동시에 늘 고객의 삶을 함께하며 관리해 드린다는 마음을 전달하고자 했다"라며 "늘테크는 고객의 금융 생활을 늘 관리한다는 의미도 있지만 자산이 늘어난다는 중의적인 의미도 담고 있어 다양한 혜택을 통해 풍요로운 금융생활을 이어나갈 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr