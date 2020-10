"월성 1호기 폐쇄, 대국민 기만쇼였다"…국민의힘, 정부 '탈원전' 때리기(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘은 월성 1호기 조기폐쇄에 대해 "처음부터 끝까지 조작된 시나리오에 의한 대국민 기만쇼"였다며 이번 감사원 감사 결과는 "문재인 정부의 탈원전에 대한 실질적 사망선고"라고 비판했다.

이종배 국민의힘 정책위의장은 20일 입장발표문을 통해 "영화 한 편에 감동 받아 세계 최고 수준의 원전을 폐쇄하는 그 무모함에 대한민국이 분열되고 천문학적 액수의 손실만 국민 곁에 남았다"며 문 대통령을 비판했다.

이날 감사원은 월성1호기의 경제성이 불합리하게 낮게 평가됐다는 골자의 감사 결과를 밝혔다. 단 폐쇄 타당성에 대해서는 판단하지 않았다.

그는 "산업부 장관은 '원전 조기 폐쇄' 라는 결론을 한수원에 던지고, 한수원은 온갖 퍼즐을 억지로 쥐어짜내 산자부 장관의 지침에 부응했다. 국회가 진실을 추궁하자, 산업부 공무원들은 '공문서 삭제'를 자행했다"며 "그러는 사이 한수원은 월성1호기 조기폐쇄에 따른 손실 5652억원을 떠안았고, 정부는 전기사업법 시행령 개정을 추진해 이 손실분을 혈세로 메꿀 방안까지 마련해뒀다"고 지적했다.

이 정책위의장은 "참으로 치밀한 대국민 기만쇼 시나리오가 아닐 수 없다"며 "물론 산업부 장관의 배후에는 문 대통령이 있음을 모든 국민들은 알고 있다"고 덧붙였다.

책임자들에 대한 처벌도 요구했다. 그는 "감사원은 산업부 장관, 한수원 사장, 산업부 실무진에게 사실상 솜방망이 처벌로 면죄부를 부여했다"며 "국회가 국민이 부여한 모든 수단을 통해 의혹의 실체를 낱낱이 밝히겠다"고 말했다.

윤희석 국민의힘 대변인도 이날 구두논평을 통해 "결국 '탈원전'은 허황된 꿈이었음이 증명됐다"며 "월성 1호기 계속가동의 경제성이 낮게 평가됐다는 감사원의 감사 결과는 그동안 원칙을 무시하고 근거도 없이 추진됐던 문 정부의 탈원전 정책에 대한 실질적인 사망선고"라고 지적했다.

윤 대변인은 "한수원에 대한 산업부의 압력, 산업부 장관의 눈감아주기, 자료삭제 지시 등 감사원 감사를 방해하기 위해 너무나 많은 비위 행위가 있었음에도 감사 결과는 진실을 말해줬다"며 "감사원장 압박을 위해 친인척 행적까지 들춰대고 '짜맞추기 감사'까지 시도했지만 진실 앞에서 모두 수포로 돌아갔다"고 말했다.

윤 대변인은 "감사원은 할 일을 했다. 이제 정부가 답해야 할 차례"라며 "대통령 공약을 지키기 위해 무리하게 밀어붙였던 '탈원전 정책'을 즉각 폐기하고 대한민국 원전산업 부활을 위해 노력해 달라"고 촉구했다.

