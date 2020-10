법세련, 추미애 고발… "윤석열 야권 수사 뭉개기는 허위 발표"

[아시아경제 조성필 기자] '법치주의 바로 세우기 행동연대'(법세련)는 20일 윤석열 검찰총장에 대해 야권 정치권과 검사 비위 사건을 은폐했다는 허위사실을 발표했다며 추미애 법무부 장관을 대검찰청에 고발했다.

법세련은 "법무부가 아무런 근거 제시 없이 '검찰총장이 야권 정치인 및 검사 비위에 대해 구체적인 비위 사실을 보고받고도 여권 인사와 달리 철저히 수사하도록 지휘하지 않았다'는 내용을 발표했다"며 "명백한 허위 사실을 발표한 것으로 허위사실 적시 명예훼손에 해당한다"고 주장했다. 이어 "법무부가 최소한의 사실확인도 거치지 않고 사기꾼의 일방적인 진술을 억지로 엮어 검찰총장에 대한 허위사실을 유포한 행위는 권력형 비리 사건을 덮기 위한 정치공작"이라며 "입장문의 최종 책임자인 추 장관과 작성에 관여한 직원 엄벌에 처해야 할 것"이라고 밝혔다.

앞서 법무부는 "최근 언론을 통해 보도된 '검사·수사관에 대한 향응과 금품수수 비위', '검사장 출신 야권 정치인에 대한 억대 금품로비' 등의 의혹과 관련해 김봉현 전 라임 회장이 검찰에 진술했는데도 관련 의혹 수사가 제대로 이뤄지지 않았다"고 밝혔다. 그러면서 "검찰총장이 라임 사건 수사 검사의 선정에 직접 관여하고 철저한 수사를 수차 밝혔음에도, 구체적인 야권 정치인과 검사 비위 사실을 보고받고도 철저히 수사하도록 지휘하지 않았다는 의혹이 있다"고 했다.

