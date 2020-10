조선대 ‘진도의신중 AI 진로체험’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교가 진행한 ‘AI(인공지능) 진로체험’이 성료했다.

조선대 SW중심대학사업단은 지난 16일 전남 진도군 진도의신중학교 학생들을 대상으로 ‘2020 진도의신중 AI(인공지능)진로체험 및 코딩교육’ 프로그램을 실시했다.

조선대 SW중심대학사업단은 SW교육 소외지역인 진도군의 소프트웨어(SW) 및 AI(인공지능) 교육의 저변확대를 위해 ‘2020년 SW선도학교’인 진도의신중학교에서 진행했다.

이번 프로그램에는 ‘AI(인공지능)과 예술 그리고 코딩’이란 주제로 전교생 27명이 참여했다.

중학생들에게 AI 및 SW이해와 진로탐색 동기부여에 도움을 주는 동시에 4차 산업혁명 시대 컴퓨팅 사고력을 키워주는 교육과정으로 구성됐다.

조영주 담당교수는 “이번 프로그램은 SW중심대학 초·중·고 학생과 소외계층 대상 소프트웨어 교육 등 소프트웨어 교육혁신을 위한 사업의 일환으로 진행됐다”면서 “AI(인공지능)·SW(소프트웨어) 교육격차 해소에 도움이 됐기를 바라며 앞으로도 AI·SW관련 교육을 꾸준히 진행해 4차 산업혁명 시대의 가치 확산을 위해 노력하겠다”고 말했다.

이병현 진도의신중학교장은 “이번 프로그램을 통해 우리 학생들이 인공지능과 소프트웨어에 보다 친숙해지는 계기가 된 것 같다”며 “오늘 교육을 위해 먼길 달려온 조선대학교 SW중심대학사업단에 감사드린다. 앞으로도 시대의 흐름에 맞게 AI·SW교육을 꾸준히 진행하겠다”고 밝혔다.

