NH농협카드, 간편결제 '올원페이2.0' 2차 업데이트…소비통계 서비스 탑재

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드가 간편결제 서비스 '올원페이 2.0' 2차 업데이트를 통해 소비통계 서비스 등 마이데이터 시대에 최적화된 기능을 탑재했다고 20일 밝혔다.

이번 업데이트는 고객이 자신의 데이터를 능동적으로 관리하는 마이데이터 시대를 선도하기 위해 ▲소비통계 서비스 ▲올원페이 혜택담기 개인화 서비스 ▲모바일 쿠폰함 등 유용한 개인별 맞춤 기능을 신설했다.

특히 소비통계 서비스는 캘린더형 타임라인을 통해 일별 이용금액과 이용건수를 한눈에 확인할 수 있으며, 업종별·이용기간별 소비통계도 그래프 형태의 리포트로 제공받을 수 있다.

또한 고객편의를 높이기 위해 ▲선결제 ▲이용한도조회 및 변경 ▲자동납부 ▲일부결제금액이월약정(리볼빙) 서비스 등 홈페이지 주요 기능과 금융서비스 메뉴를 추가했으며 장·단기 카드대출 UX도 개선했다. 이와 함께 결제 과정에서 발생하는 단계별 트래픽 통계를 확인해 고객이 불편함을 느끼는 항목을 사전에 찾아내어 지속적으로 개선한다는 계획이다.

NH농협카드 관계자는 “올원페이에 고객 맞춤형 서비스와 소비 분석 서비스를 제공해 고객의 라이프스타일에 녹아드는 디지털 생활금융플랫폼으로 자리매김하겠다”고 전했다.

