[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오후 구청장실에서 장애인활동지원 수급자격 심의위원회의 연임, 신규위원 6명에게 위촉장을 수여하는 시간을 가졌다.

‘장애인활동지원 수급자격심의위원회’는 활동지원 수급자격 인정과 유효기간 연장에 관한 사항, 이의신청에 관한 사항에 대해 심의하는 기능을 한다.

채 구청장은 신규·연임위원들에게 활동지원 수급자격에 대한 공정한 심의로 장애인분들의 일상생활과 가족의 부담을 덜어드리는 데 힘써줄 것을 당부, 장애인복지 더욱 세심히 챙겨 더불어 잘사는 영등포 만들어가겠다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr