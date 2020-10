[아시아경제 원다라 기자] 한국거래소는 19일 네오오토 네오오토 212560 | 코스닥 증권정보 현재가 4,695 전일대비 650 등락률 +16.07% 거래량 5,919,083 전일가 4,045 2020.10.19 15:30 장마감 관련기사 '보합' 코스피 2100 탈환 실패…기관 매수·외인과 개인 매도 '팽팽'9월 23일 코스닥, 4.06p 내린 645.01 마감(0.63%↓)【주식자금만 10년 부자네】 일반형 연2.59%/ 장기형 연3.79% 무려5년고정 / 선착순예약 close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다. 공시시한은 20일 오후 6시까지다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr