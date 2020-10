아모레 장녀 서민정 보광창투 장남과 조용한 결혼식

직계가족·친구 등 46명만 참석

[아시아경제 조유진 기자] 서경배 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 2,000 등락률 +1.19% 거래량 276,585 전일가 168,000 2020.10.19 15:30 장마감 관련기사 요우커 기다리기 그만…글로벌 다시 뛰는 K뷰티아모레퍼시픽, 아리따움 가맹점 협의체와 상생 협약사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전' close 회장의 큰딸 민정씨와 홍석준 보광창업투자 회장의 큰아들 정환씨가 19일 가족들만 참석한 가운데 조용한 결혼식을 치뤘다.

이날 오후 6시 서울 장충동 신라호텔 영빈관에서 열린 결혼식은 양가 직계가족과 친구 등 약 46명만 참석한 가운데 비공개로 진행됐다. 신부 민정씨는 순백의 웨딩드레스를 입고 흰색 마스크를 쓴 채 3시30분께 식장에 도착했고, 혼주인 서 회장은 10분 가량 먼저 입장했다. 삼성가 등 다른 재계 인사들은 참석하지 않았다.

지인의 소개로 만나 인연을 맺은 두 사람은 지난 4월 언론 보도를 통해 교제 사실이 알려진 후 6월27일 약혼식을 올렸다.

당시 약혼식에는 이건희 삼성전자 회장 부인인 홍라희 전 리움미술관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장 등 삼성가 인사들이 참석했고, 홍석현 전 중앙일보 회장의 장남 홍정도 중앙일보·JTBC 사장과 홍석조 BGF그룹 회장, 홍석규 보광그룹 회장 등도 함께했다. 홍라희 전 관장 자녀인 이재용 부회장, 이부진 사장, 이서현 이사장은 신랑 정환 씨와는 고종사촌 지간이다.

민정 씨는 1991년생으로 코넬대 경제학과를 졸업했다. 이후 글로벌 컨설팅회사인 베인앤컴퍼니를 거쳐 지난 2017년 아모레퍼시픽에 사원으로 입사했으며, 같은 해 6월 퇴사, 중국 장강상학원의 MBA과정을 수료하고 지난해 10월 아모레퍼시픽에 재입사했다. 현재 국내 화장품 채널 조직인 뷰티 영업 유닛의 뷰티영업전략팀 과장으로 근무 중이다.

1985년생인 홍정환 씨는 홍석준 보광창업투자 회장의 1남 1녀 중 장남으로 보광창업투자에서 투자 심사를 총괄하고 있다. 지주사 BGF(0.52%), BGF리테일(1.56%) 등 보광그룹 관련 지분을 보유하고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr