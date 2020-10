"학폭 가해자가 경찰관?" 청와대 국민청원에…경찰청장 "사안 판단해 조치"

[아시아경제 이관주 기자] 학교 폭력 가해자가 경찰 임용을 위해 중앙경찰학교에서 교육을 받고 있다는 내용의 청와대 국민청원이 올라와 논란이 되고 있는 가운데 경찰이 진상 확인에 나섰다.

김 청장은 19일 기자간담회에서 "해당 교육생에 대해 중앙경찰학교 자체적으로 면담 등을 통해 확인하고 있다"고 밝혔다.

다만 과거 학폭 행위가 직권 퇴교 사유가 되지는 않는 것으로 경찰은 보고 있다. 김 청장은 "과거 행위로 기소가 되면 직권으로 퇴교시킬 수 있는 사유가 된다"며 "현재로서는 해당 교육생이 과거 형사사건으로 기소된 게 없고, 학교폭력 자체도 공적 기록에는 올라가지 않은 것으로 파악된다"고 설명했다.

김 청장은 "앞으로 당사자 면담이라든지 관련 사안을 종합적으로 판단해 조치해야 한다"며 "법령의 범위 내에서 경찰 조치가 이뤄져야 하는 만큼 그에 따라 판단하겠다"고 말했다.

이달 8일 청와대 국민청원 게시판에 올라온 '학교폭력 범죄자가 경찰이 되는 것을 막아주세요!'라는 글에는 이날 오전 현재 5900여명이 동의했다. 글 작성자는 중·고등학교 시절 현재 중앙경찰학교 교육생 A씨로부터 학교폭력을 당했다며 구체적인 피해 사실을 열거했다. 그러면서 "학교폭력 범죄자가 과거를 숨기고 국민의 안전을 책임지는 경찰이 되는 것이 걱정된다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr