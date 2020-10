서울시교육청, KT와 '랜선야학' 업무 협약…대학생 멘토 프로그램 운영

에듀테크 플랫폼 활용해

실시간 쌍방향 화상수업

중학생 대상 점차 확대

[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청은 19일 KT 광화문사옥 올레 스퀘어에서 KT와 업무 협약을 맺고 에듀테크 플랫폼을 활용한 방과 후 맞춤형 멘토링 프로그램 '랜선夜學'을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램을 통해 원격수업 장기화로 학습 지원이 필요한 서울시교육청 중학생과 KT가 선발한 대학생 멘토가 1대3으로 온라인 그룹을 이뤄 방과후 학생의 학습을 지원하게 된다.

이번 달부터 내년 3월까지 서울시 관내 중학생을 대상으로 시범 운영하고 4월부터는 초등학교와 고등학교 학생들까지 지원 대상을 확대해 운영할 계획이다.

멘티 중학생은 서울시교육청 주관으로 300명이 선정됐으며 멘토 대학생은 KT주관으로 서울대, 고려대 등 서울 소재 대학교 학생 100명이 선발됐다. 이들은 실시간 쌍방향 화상수업이 가능한 에듀테크 플랫폼을 활용해 주 4시간씩 중학생이 희망한 과목에 대해 학습 지원과 상담을 받을 수 있다.

