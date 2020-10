[포토]‘금천50플러스센터’ & ‘금천어르신복지센터’ 개관

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 50+세대 및 어르신세대를 위한 복합시설인 ‘금천50플러스센터’ 및 ‘금천어르신복지센터’ 개관식을 16일 개최했다.

이날 개관식은 사회적 거리두기를 고려해 유성훈 구청장, 국회의원, 시·구의원, 주민대표 등 관계자 30여명만 참석한 가운데 ▲센터소개 및 사업안내 ▲테이프 커팅 ▲시설관람 순으로 간소하게 진행됐다.

한편, 구는 50+세대와 어르신들의 인생 재설계를 지원하기 위해 지난해 12월 범안로17길 22(독산1동)에 지하 1~지상 8층 규모로 ‘금천50플러스센터’ 및 ‘금천어르신복지센터’를 건립했다.

구는 코로나19 장기화로 그동안 개관을 2차례 연기하고, 온라인을 통해 20여개의 강좌를 운영하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “금천50+센터와 금천어르신복지센터가 중장년과 어르신들의 행복한 노후생활을 지원하는 중추기관으로 거듭나길 바란다”며 “앞으로 센터와 협력해 중·장년의 제2인생 재설계와 노년층의 취미·여가·건강관리 등을 지원하기 위한 양질의 프로그램을 개발해 나가겠다”고 말했다.

금천50플러스센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr