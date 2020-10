군위 화본역에서 열린 '백두대간 인문캠프'…김홍신 "인생에도 간이역 필요"

경북도 주최 1박2일 관광체험 프로그램 올해 3번째 열려

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도가 지난해부터 장소를 바꿔가며 개최하고 있는 '백두대간 인문캠프'의 올해 3번째 무대가 17일 군위 화본역에서 펼쳐졌다.

1박2일 일정에서 첫째 날은 작가의 초청강연을 비롯해 작은 음악회, 문학토크, 팬 사인회 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

이날 초청 명사는 560만부 판매를 기록하며 대한민국 최초의 밀리언셀러 '인간시장'으로 유명한 김홍신 소설가. 그는 이날 '인생사용설명서'라는 주제로 교수와 전 국회의원, 시민운동가로서 살아왔던 그의 인생 역정을 되돌아보며 관광객과 주민들과 가을의 의미를 반추하는 시간을 가졌다.

김 작가는 "군위 가을여행을 통해 우리나라에서 가장 아름다운 간이역으로 꼽히는 화본역에서 강연을 하게 되어 너무 뜻 깊다"며 "인생에도 잠시 멈춰갈 간이역은 꼭 필요하다. 여기 화본역에서 잠시 멈추어 내 자신을 어루만지고 질문을 던지는 시간을 가졌으면 하는 마음에서 강연을 준비했다"고 강연을 시작했다.

이어 "사람의 존엄한 가치는 누군가가 매겨주는 것이 아닌 나 스스로 발견하고 부여하는 것이다. 힘든 상황을 잘 이겨내고 언젠가 우리가 만나게 된다면 손 한번 굳게 잡고 서로를 보듬고 위로할 수 있는 시간이 분명히 오리라 확신한다"고 코로나19 시대 건강을 당부했다.

김홍신 작가와 관광객들은 이날 군위의 가을 관광명소 투어로 삼국유사테마파크, 한밤마을 돌담길, 화산마을, 남천고택 등을 탐방했다.

캠프에 참가한 이철우 경북도지사는 "한국 최초의 밀리언셀러 인간시장을 즐겨 읽었다. 이 어려운 시대에 장총찬이라는 인물이 그리워진다"면서 "오늘 강연을 통해 인생에서 소중한 나를 발견하고 더불어 사는 세상을 다시금 고민하게 만드는 뜻깊은 강연을 함께 해서 감동이 컸다"고 전했다.

한편, 명사와 함께하는 인문기행 '백두대간 인문캠프'는 인문학에 관광을 접목해 관광명소와 연계를 통한 인문학 셀럽 마케팅의 일환으로 인문관광 분위기 확산을 위해 진행하고 있는 경북도의 대표 관광체험 프로그램이다.

올해에는 지난 7월 이현세 만화가와 김창옥 강사가 초청된 1, 2회가 연달아 열린 뒤 이번이 3번째다. 이 행사를 주관하는 경북문화관광공사는 지난해 4번의 캠프를 열었지만, 올해에는 6번 계획하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr