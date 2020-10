금호타이어, 정일택·김상엽 부사장 등 임원 인사

[아시아경제 우수연 기자]금호타이어가 16일 부사장 2명, 전무 1명, 상무 5명 등 총 8명의 임원 인사를 단행했다.

신임 정일택 부사장은 연구개발본부장, 김상엽 부사장은 영업마케팅본부장으로 각각 승진했다.

연구개발본부장에 임명된 정 부사장은 1988년 금호타이어에 입사해 컴파운드·평가담당 및 재료개발담당 상무, KTG 법인장, OE영업본부장, 품질본부장 등을 지냈다. 2018년부터 연구개발본부장(전무)을 맡아왔으며 이번에 부사장으로 승진했다.

영업마케팅본부장인 김상엽 부사장은 1990년 금호타이어에 입사해 영업지원팀, 얀양·부산·광주·영남 지점을 거친 영업통이다. RE영업담당과 한국OE담당, 한국영업담당을 총괄했으며, 2019년부터 영업마케팅본부장(전무)를 맡아왔으며 이날 부사장으로 승진했다.

다음은 인사 대상자 명단이다.

◇ 승진

▶부사장 정일택·김상엽 ▶전무 조남화 ▶상무 마상문·진양기·김호중·김현수·김기운

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr