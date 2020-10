전남소방, 수확철 농기계 화재 예방 주의 당부

농기계 화재 최근 5년간 207건…9~11월 36.7% 발생

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 본격적인 수확철 농기계 화재로 인한 피해를 입지 않도록 각별한 주의를 당부했다.

16일 전남소방에 따르면 최근 5년간 도내 농기계 화재는 총 207건으로 17억 원의 재산피해가 발생했다.

특히 가을철 수확기 9~11월에는 76건(36.7%)의 화재로 7억 4000만 원의 재산피해가 발생해 이 기간 더욱 각별한 주의가 필요하다.

화재원인은 열, 과부하 등 기계적 요인이 108건(52.1%)으로 가장 많았으며 접촉불량 및 절연물 경화 등 전기적 요인 64건(30.9%), 담배꽁초 부주의 등 35건(16.9%)순으로 나타났다.

수확기 농기계 화재 역시 기계적 44건(57.8%)인 요인이 가장 많았으며, 전기적 17건(22.3%), 부주의 등 15건(19.7%) 순으로 나타났다.

콤바인은 벨트의 마찰과 과부하, 엔진부위에서 새어 나온 연료나 전기배선의 합선, 피복이 벗겨진 곳에서 스파크 등이 화재로 이어지는 경우가 많아 철저한 정비가 필요하다.

벼 건조기의 경우 건조창고의 송풍모터 주변 먼지를 주기적으로 청소하고 노후된 전선을 정리해야 한다.

마재윤 전남소방본부장은 “가을철 농기계 화재로 피해를 보지 않도록 벼 건조기, 콤바인 등 농기계 사용 전·후 기본에 충실한 점검를 해달라”고 말했다.

한편 지난 2일 해남에서는 벼를 수확 중이던 콤바인 후면 엔진부분에서 화재가 발생해 엔진부가 소실되기도 했다. 지난달 기준 올해 전남지역에서는 농업용 장비 화재가 29건 발생했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr