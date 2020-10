[2020국감]이동걸 회장 "산은 불수용, 키코 불완전판매 없었기 때문"

[아시아경제 조강욱 기자] 이동걸 산업은행 회장은 키코 사태 관련 16일 "산은이 불완전판매한 혐의가 없다"며 "이 때문에 배상 결정을 수용하기 곤란하다는 결론을 내렸다"고 말했다.

이날 배진교 정의당 의원은 국회 정무위원회 국정감사장에서 이 회장에 대해 키코 배상 권고를 거부한 이유에 대해 질의했다. 금감원은 지난해 산은에 키코 피해 기업에 대해 28억원을 물어주라고 권고했지만, 산은은 이 같은 권고를 거부한 바 있다.

이날 참고인으로 참석한 박선종 숭실대 교수 역시 당시 법원의 판단 오류 가능성에 대해 언급했다.

이에 대해 이 회장은 "자세한 사항을 직접 다 파악했고, 법무법인과도 협의했다”면서 “저희는 불완전 판매를 한 혐의가 없고, 최선을 다했기 때문에 원칙을 따를 수밖에 없었다”고 답했다.

또 그는 "(키코 가입 업체가) 건전한 헤지가 아닌 투기성 흔적도 발견했다"며 "당사자가 전문성을 가진 분이라 판단했다"고 말했다.

이 회장은 “저희가 배상해준다는 건 국민 세금으로 해야 한다는 것”이라면서 “그래서 금감원 분쟁조정위 결정을 따르지 않았다”고 설명했다.

그러면서 그는 “만약 저희가 잘못했다면 (배상에) 합의한다”면서 “라임펀드는 저희 잘못이 있어 일부 손실을 분담하는 것으로 (투자자와) 합의했다”고 설명했다.

앞서 금융감독원 분쟁조정위원회는 지난해 12월 산은 등 6곳에 키코 피해기업 손실액의 15~41%를 배상하라고 권고했다. 산은은 금감원 분조위의 28억원 배상 권고를 불수용했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr