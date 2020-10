루이뷔통 '깜짝 실적'…3Q 패션부문 매출 12%↑

애널리스트 전망치 '1%하락' 뒤집어…LVMH 가죽·패션부문 매출 59억유로 달성

코로나19 충격 회복 조심스런 낙관도

시계·보석 부문 매출은 14% 감소

[아시아경제 권재희 기자] 루이뷔통, 디올 등 세계적인 명품브랜드를 다수 보유한 럭셔리기업 루이뷔통모에헤네시(LVMH)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 충격에서 회복 조짐을 보이고 있는 것으로 나타났다.

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 LVMH는 가죽 및 패션부문의 매출이 전년동기대비 12% 증가한 59억유로(약 원)를 달성했다고 밝혔다.

이는 애널리스트의 전망치인 1% 감소보다 훨씬 웃도는 실적이다.

특히 올 상반기 LVMH의 패션 및 가죽제품 매출이 지난해보다 37% 감소했다는 점을 감안해볼 때 3분기 들어 소비자 수요가 되살아난 것으로 보인다.

다만 LVMH 전체적으로는 아직 코로나19 충격을 완전히 극복하지는 못한 것으로 나타났다. 3분기 매출은 119억6000만유로(약 16조원)로 지난해에 비해 7% 감소했다.

특히 코로나19로 인한 사회적 거리두기와 해외여행 감소로 인해 LVMH의 주요 수익원인 고급 샴페인사업과 공항 면세점 사업이 타격을 받은 것으로 나타났다.

시계와 보석 부문 매출은 같은기간 14% 감소했다.

WSJ은 "LVMH가 시계 및 보석 부문에서 고전하고 있는 것이 미국의 보석업체 티파니 인수 포기를 결정한 배경이 됐을 수 있다"고 분석했다.

지난달 LVMH는 티파니가 코로나19로 인해 경영난에 빠진 뒤에도 아무런 조치를 취하지 않았다는 이유로 약 19조원 규모의 티파니 인수 딜 파기를 선언했다.

한편 티파니는 8월과 9월의 매출이 다소 감소했지만, 중국 시장에서의 성적에 힘입어 영업이익은 늘어나는 등 코로나19의 충격에서 회복 중이라고 발표했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr