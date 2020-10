윤영덕 의원 “사립유치원 교직원 급여 투명 제도 필요”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 경기도에 소재한 일부 사립유치원의 급여체계가 비정상적인 수준이라는 주장이 제기됐다.

윤영덕 국회의원(더불어민주당·광주 동남갑)은 16일 “상식을 벗어난 고액연봉이 있는지 유치원 교직원의 급여를 전수조사할 필요가 있다”고 밝혔다.

윤 의원이 경기도교육청에서 실시한 감사 결과 통보서 중 근로소득 과세 내역 자료에 따르면 지난해 경기도 한 유치원의 경우 원장 연봉은 1억 7800만 원, 교사 연봉은 1억 6000만 원, 행정직원 연봉은 6000만 원으로 확인됐다.

해당 유치원 설립자이자 교사는 원장의 딸이고, 행정직원 역시 원장의 조카며느리다.

다른 한 유치원도 수상하긴 마찬가지다. 원장 연봉이 4800만 원인데, 행정직원의 연봉이 1억 8000만 원에 이른다.

윤 의원은 서울·인천·경기지역 교육청 대상 국정감사에서 이재정 경기도 교육감에게 “경기도 사립유치원 고액급여 현황을 보면 국민들이 상식적으로 납득하기 힘들다”며 “초고액 연봉을 수령해 가면 그 피해는 고스란히 아이들과 학부모의 몫이다”고 말했다.

이어 “사립유치원의 회계 투명성을 높이기 위해 사립유치원 교직원의 급여를 투명하게 하는 게 필요하다”고 강조했다.

이에 대해 이재정 교육감은 “이 답답한 문제를 언젠가는 해결해야 한다”며 “사립학교법을 고쳐서 실효성 있는 징벌제도를 강화해야 한다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr