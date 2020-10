사학연금, 사립학교 채용 정보 공유 플랫폼 운영

[아시아경제 이민지 기자] 사립학교교직원연금공단(이하 사학연금)은 교직원 대상의 투명한 채용 정보 공유를 위해 홈페이지 내 ‘사립학교 채용정보’ 게시판을 신설·운영한다고 16일 밝혔다.

이번 신설된 채용정보 게시판은 사학연금 가입기관(이하 구인기관)과 구직자를 연결해주는 플랫폼이다. 구인기관들은 구인 과정에서 양질의 인력 채용이 가능해지며, 구직자들은 사립학교에 대한 채용정보를 선별적으로 쉽게 취득함으로써 일자리의 구인-구직 불균형 완화에 도움이 될 것으로 기대된다.

사학연금은 사립학교 전체를 아우르는 유일한 공공기관으로서 공단이 보유한 사립학교와의 네트워크를 바탕으로 구인기관과 구직자의 일자리 정보 수요 충족 등 효율적인 채용정보 공유에 기여할 수 있을 것으로 보인다. 또 이를 바탕으로 이직?퇴직자 경력단절 예방과 잠재 고객(사립학교 취업 예정자)·기존 고객의 만족도가 제고될 것으로 예상된다.

주명현 이사장은 “이번 사립학교 채용정보 운영으로, 우리 공단이 가지고 있는 광범위한 네트워크를 활용하여 사학연금 가입기관과 구직자들의 투명하고 효율적인 구인-구직 과정에 도움이 될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 사학연금이 공공기관으로서 사립학교기관과 교직원의 균형 있는 정보 공유에 기여할 수 있는 투명한 창구가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

