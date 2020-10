美 30대 난임부부 네 아이 입양하자 5명 낳게돼…하늘도 감명한 사연

당초 두 아이 입양 의사 밝혔지만

남매들 떨어뜨려 놓고 싶지 않아 네 아이 입양

이후 아들 하나와 네 쌍둥이 자연임신

[아시아경제 권재희 기자] 미국에서 난임 부부가 4명의 아이를 입양한 뒤 연이어 5명의 자녀를 낳게돼 화제다.

16일(현지시간) 미 ABC방송에 따르면 펜실베이니아에 사는 맥신 영(30)과 그의 남편 제이컵 영(32) 부부는 2016년 결혼 한 뒤 임신이 되지 않아 고민 끝에 아이를 입양했다.

아이를 간절히 원했던 영 부부는 2017년 2개월간 입양 관련 교육을 이수한 뒤 위탁보호소에 한꺼번에 두명을 입양하고 싶다고 밝혔다.

이후 한달여가 지나고 삼남매를 입양할 수 있겠냐는 연락을 받은 아내 영은 당초 원했던 수보다 더 많은 아이를 입양할 수 있다는 기쁨에 남편과 상의도 하지않고 무조건 좋다고 답했다.

그런데 얼마 지나지 않아 다시 위탁보호소에서 먼저 입양한 3남매의 여동생 엘리엇도 입양할 의향을 묻는 전화가 왔다.

아내 영은 지체없이 좋다고 말해 4남매를 키우게 됐다. 이들은 입양 당시 모두 4살 이하였다.

아내 맥신 영은 "처음엔 두 명 정도 입양하고 싶었지만, 4살 이하 남매 셋을 입양할 의향이 있냐는 제안에 망설임 없이 좋다고 했다"며 "엘리엇을 입양할 때도 남매들을 서로 떨어뜨려 놓고 싶지 않았다"고 회상했다.

4남매를 키우는 동안 이들 부부는 큰 기대없이 실시한 인공 수정을 통해 아들 헨리를 가졌다.

아내 영은 "아이를 갖기 위한 2년 간의 노력 끝에 2018년 10월 헨리를 낳았고, 전율을 느꼈다"고 말했다.

7명의 대가족이 된 뒤 영 부부에게는 더 큰 선물이 찾아왔다.

자연임신은 불가능하다고 여기던 이들 부부에게 네 쌍둥이가 생긴 것이다.

병원에서는 네쌍둥이를 낳는 것이 위험하다고 경고 했지만, 지난 7월 맥신 영이 네쌍둥이를 무사히 출산하면서 영 부부의 자녀는 모두 9명이 됐다.

맥신 영은 "4남매를 입양한 일은 내 인생에서 가장 잘한 일"이라며 "네쌍둥이를 가진 것을 알게 됐을 때도 정말 흥분됐다"고 기억했다.

그는 "먼저 입양한 큰 아이들이 동생들을 잘 돌봐주고 있다"며 "모두가 피를 나눈 사이는 아니지만, 우리 가정에는 서로를 보살펴주며 항상 사랑이 넘친다"고 말했다.

그는 또 "아이들이 크면 쌍둥이를 빼고는 모두 나이가 달라 초등학교 1학년부터 중고등학교까지 매 학년 한명씩 나란히 학교에 다니게 될 것"이라며 기대를 나타냈다.

