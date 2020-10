쏘카, 600억 투자 유치…모빌리티 기업 첫 '유니콘'

[아시아경제 부애리 기자] 카셰어링 모빌리티 기업 쏘카가 600억원의 투자를 유치하면서 기업가치 1조원 이상의 유니콘 기업에 등극했다. 국내 모빌리티 기업 중에는 최초다.

쏘카는 "SG PE와 송현인베스트먼트로부터 총 600억원의 투자를 유치했으며 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장기업)의 가치를 인정받았다"고 16일 밝혔다.

쏘카는 이번 투자가 인공지능(AI), 빅테이터 기술을 기반으로 한 다양한 서비스를 통해 국내 모빌리티 시장을 혁신할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

쏘카는 이번에 확보한 투자금을 이용자들이 보다 편리하고 안전하게 모빌리티 서비스를 이용할 수 있는 다양한 서비스와 기술 개발, 인재유치 등에 사용할 예정이다.

쏘카는 구독상품인 '쏘카패스', 기업대상 '쏘카 비즈니스' 등을 강화하면서 회원수 600만명을 돌파했다. 쏘카의 자회사 VCNC는 '타다 베이직' 중단 이후 새로운 활로를 모색하고 있다. VCNC는 가맹택시 '타다 라이트'와 대리운전 중개사업 '타다 대리' 등 새로운 서비스를 연내 본격적으로 선보인다는 계획이다.

박재욱 쏘카 대표는 "이번 투자 유치를 통해 쏘카 카셰어링 사업의 지속성장, 새로운 모빌리티 서비스에 대한 기대감, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 성장을 이끈 역량 등을 인정받았다"며 "경쟁력 강화를 위한 기술력 확보, 서비스 고도화, 인재 확보 등을 위해 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr